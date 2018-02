Die nächste süße Überraschung bei Berlin - Tag & Nacht! Am Dienstag ließen die Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn die Babybombe platzen: Sie erwarten ihr erstes Kind! Jetzt sorgen die Eltern in spe für weitere Hammer-News. "Wir sind verlobt und wir werden dann auch heiraten", strahlen die Verliebten im Interview mit RTL II. Am morgigen Samstag ist Jenefer mit Marcel Maurice Neue ab 14 Uhr im Thalia im Berliner Shoppingcenter ALEXA und signieren das neue BTN-Buch. Das komplette Gespräch über die Verlobung könnt ihr euch hier ansehen.