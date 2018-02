Paris Hilton (36) versucht sich wieder als Sängerin! Die durch und durch blonde Hollywood-Diva veröffentlicht vor wenigen Stunden ihre neue Single "I Need You" – rechtzeitig zum Valentinstag. Und das Musikvideo dazu könnte quietschpinker und kitschiger kaum sein: In knappen Fummeln rekelt und säuselt sich Paris durch eine kunterbunte Candy-Landschaft! Der Songtext: eine einzig wahre Liebeserklärung! Ob sie hier für ihren Verlobten Chris Zylka (32) singt? Schließlich ist der fette Ringfinger-Klunker im Video kaum zu übersehen. Verwunderlich ist das aber nicht, denn der Schauspieler führte bei diesem farbenfrohen Meisterwerk höchstpersönlich Regie.