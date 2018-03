Hat die nächste Siegerin von Germany's next Topmodel dieses Jahr etwa Kurven? Sängerin Doreen Steinert (31) glaubt nicht daran, denn sie ist der Meinung, dass die Gesellschaft trotz Body-Positivity-Bewegung noch lange nicht so weit ist. Auf dem Charityevent der Peter Ustinov Stiftung im Rahmen der Berlinale 2018 verrät sie Promiflash: "Ich wette, dass am Ende des Tages die, die ein bisschen mehr wiegen, rausfliegen werden. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Ich würde es mir wünschen."



