Was für ein irres Liebesgerücht! In der vergangenen Woche haben Jennifer Aniston (49) und Justin Theroux (46) nach sieben gemeinsamen Ehejahren ihr Beziehungs-Aus offiziell bekannt gegeben. Nun sehnen sich viele Fans nach einer Reunion von Jen und Brad Pitt (54) – wohl DEM Promi-Traumpaar der Nullerjahre. Und all jene können sich angeblich Hoffnungen machen: Laut Medienberichten sollen die beiden Ex-Ehepartner nämlich allmählich wieder zueinanderfinden!

Michael Kovac / Getty Images Brad Pitt bei der Haiti Rising Gala 2018

Anzeige

"Brad und Jen verbringen mehr und mehr Zeit miteinander", habe ein Freund des 54-Jährigen der US-InTouch verraten. Sogar einige Nächte hätten die beiden demnach schon zusammen in Luxus-Hotels in Los Angeles verbracht. Erst vor zwei Jahren meldete sich der Blondschopf wieder bei seiner Ex – kurz nachdem ihre Mutter verstorben war. Schon damals habe er ihr wieder Halt gegeben, nachdem der Frauenschwarm sie mit seiner Schauspielkollegin Angelina Jolie (42) im Jahr 2005 betrogen hatte. Eine Annäherung wollen Freunde der zwei schon damals mitbekommen haben.

Matt Winkelmeyer / Getty Images Jennifer Aniston bei der Hollywood Walk of Fame Star Ceremony

Anzeige

Schließlich sei der "Troja"-Darsteller sogar der endgültige Auslöser für die Trennung im verflixten siebten Ehejahr gewesen! Neben anderen Streitigkeiten sei das Problem gewesen, dass Brad und die Friends-Mimin wieder öfter Kontakt miteinander gehabt hätten. Was glaubt ihr: Ist an den Liebescomeback-Gerüchten von Brad Pitt und Jennifer Aniston etwas dran? Stimmt ab!

Kevin Winter/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de