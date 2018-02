Gruppenbild in Rot! Ab dem 9. März schwingen wieder 14 mehr oder weniger rhythmusbegabte Promis ihre Hüften auf dem legendären Tanzparkett von Let's Dance. Neben Jimi Blue Ochsenknecht (26), Charlotte Würdig (39) und Die Lochis wollen auch GZSZ-Sternchen Iris Mareike Steen (26) und Judith Williams (45) ihr Talent unter Beweis stellen. Nun wurden die ersten offiziellen Fotos veröffentlicht – die tanzwütigen Stars beweisen Farbharmonie!

In wenigen Tagen geht die erfolgreiche Tanzshow in die elfte Runde. RTL gewährt ihren Fans jetzt mit den Pics erste Einblicke in die kommende Staffel. Auffällig ist, dass dieses Jahr alle Promis Bekleidung in ein und derselben Grundfarbe tragen: Ob Spitzenkleid oder langärmlige Bluse, Jacket oder Lederjacke – die Farbpalette reicht von kräftigem Rosarot über Fuchsia und Orangerot bis zu dunklem Bordeaux. Dieser Einheitslook ist neu – die Teilnehmer der Vorjahre präsentierten auf ihren ersten Gruppenaufnahmen Outfits in allen Farben, die nicht selten auch glitzerten. Ob diese Farbwahl für die diesjährige "Let's Dance"-Staffel wohl eine besondere Bedeutung hat?

Trotz aller Farbengleichheit: Die Truppe an Laientänzern ist gut gemischt – und hoch motiviert. Vor allem der Die Höhle der Löwen-Liebling Judith ist ein großer Fan der Tanzschow: "Für mich ist 'Let's Dance' ein Herzensprojekt. Es war immer ein Traum, da mal mitmachen zu dürfen", schilderte die 45-Jährige im Promiflash-Interview ihre Vorfreude.

