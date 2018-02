Da war die Katze wohl zu schnell unterwegs! Daniela Katzenberger (31) ist dafür bekannt, ihre Fans immer an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Egal, ob morgens direkt nach dem Aufstehen, beim Shoppen oder beim gemütlichen Lümmeln auf der Couch: Das Reality-Sternchen macht vor keinem noch so peinlichen Schnappschuss halt. Jetzt ist allerdings ein Blitzerfoto aufgetaucht! Aber selbst bei diesem eigentlich ernsten Thema findet Dani noch einen Grund zum Lachen!

Instagram / danielakatzenberger Blitzerfoto von Daniela Katzenberger

"Ja, ich wurde geblitzt. War aber nicht sehr schnell, ehrlich nicht", kommentierte Daniela die verschwommene Aufnahme bei Instagram. "Ist weder vorbildlich, noch besonders cool. Also: nicht nachmachen", appellierte die Auswanderer-Queen an ihre Follower. Aber die Kultblondine wäre nicht Daniela, wenn sie nicht auch in dieser Situation noch über sich selbst scherzen könnte: "Aber mein Gesicht ist so bescheuert, dass es schon wieder gut ist!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Ob Daniela bei der viel zu flotten Spritztour schnell zur ihren Schätzen nach Hause wollte? Als gefragtes TV-Gesicht ist die Mama von Töchterchen Sophia (2) regelmäßig in der Weltgeschichte unterwegs und dementsprechend von ihrem Mädchen und ihrem Mann Lucas Cordalis (50) getrennt. Wie findet ihr es, dass Daniela das Blitzerfoto auf ihren Social-Media-Kanälen postet? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

