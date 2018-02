Neuerung bei den aktuellen Let's Dance-Fotos! Vor wenigen Tagen wurden die ersten Aufnahmen der tanzwütigen Promis veröffentlicht. Und beim Blick auf die professionellen Pics fällt auf: Alles steht im Zeichen von Rot. Die Stars warfen sich anders als in den Jahren zuvor in einfarbige Kleidung und posierten vor einer roten Wand. Aber was steckt hinter der Aufmachung der Bilder – sind das etwa erste Hinweise auf das Motto der diesjährigen Staffel?

Ab dem 9. März schwingen wieder 14 Kandidaten über das beliebte Tanzparkett. Aber nur in roter Kleidung? RTL verriet gegenüber Promiflash, was es mit den aktuellen Aufnahmen auf sich hat. "Es ist kein Zufall, ist aber ebenso wenig das Motto der gesamten Staffel. Unsere Logofarbe ist ja ein Rotton – und dieses Jahr haben wir in neuen, realen Sets für den Vorspann gedreht. Alle diese unterschiedlichen Sets haben sich in eben dieser Farbwelt Rot bewegt."

Um das Ganze harmonisch abzurunden, hätten die Macher die Outfits der Promis auf die Location abgestimmt. "Von Rottönen über Beerentöne, von Pink über Fuchsia zu Orange. Wir wollten damit eine harmonische, warme Designwelt kreieren, die dem Zuschauer das Gefühl gibt, dass alles zueinanderpasst und dass er sich auf wohlige und intensive Wochen mit 'Let's Dance' und den prominenten Teilnehmern freuen kann." Somit steht also fest: Die Farbe wurde bewusst gewählt, hat aber dennoch nichts mit dem Motto der 11. Staffel zu tun. Wie gefällt euch die neue Aufmachung der Bilder? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Bela Klentze, "Let's Dance"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Jessica Paszka, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

