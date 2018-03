Demi Lovato (25) bekommt jetzt Konkurrenz! Die Sängerin lieferte mit "Let It Go" 2013 den Soundtrack zum eisigen Kinoabenteuer Frozen. Dieses Jahr wird das Schnee-Spektakel am Broadway aufgeführt – und für die Fans gibt es sogar einen brandneuen Song. Die Hauptrolle im Stück spielt Caissie Levy. Sie übernimmt natürlich auch die musikalischen Parts – da muss Demi sich wohl warm anziehen!



