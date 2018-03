In der zehnten Staffel hat sich Musiker Gil Ofarim (35) den begehrten Dancing-Star-Titel geangelt. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (30) hat der Sänger 2017 das fulminante Let's Dance-Finale gewonnen. Ein Jahr später feiert der Zweifach-Papa nun sein Show-Comeback – und das nicht unbedingt als Zuschauer: "In der Show beim Publikum? Das weiß ich nicht, aber man wird mich in der Eröffnungsshow sehen", verrät der gebürtige Münchner im Promiflash-Interview. Für seinen großen Auftritt ist der Musicaldarsteller auch schon fleißig am Trainieren, wie er auf seinem Facebook-Profil zeigt.



