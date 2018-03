In der letzten Folge von Germany's next Topmodel gab es wieder das große Umstyling der Kandidatinnen. Für Klaudia Giez (21) offenbar ein großer Albtraum, denn sie legte einen wahren Heul-Marathon hin und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. In seiner Instagram-Story rechtfertigt sich das Brauenwunder jetzt für seine Tränen: "Lasst mich doch heulen, wie viel ich will, das sind doch meine Tränen und nicht eure!"



