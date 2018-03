Seit sage und schreibe zehn Jahren sorgt die unfreiwillig komische The Big Bang Theory-Physikerclique aus Sheldon, Leonard, Howard und Rajesh gemeinsam mit der aufgedrehten Blondine Penny bei unzähligen Zuschauern für Lacher. Kürzlich wurde die Kultserie sogar um eine elfte Staffel verlängert – ein weiterer Meilenstein, bei dem die Hauptdarsteller Kaley Cuoco (32) und Jim Parsons (44) ihre langsam, aber sicher verschwimmenden Wunder erleben!

In ihrem neuen Post auf Instagram könnte sich die Schauspielerin nicht mehr über das elfte Jahr ihrer Sitcom-Karriere freuen – jedenfalls fast: "In früheren Staffeln waren die Wörter im Drehbuch etwas weniger verschwommen", lacht Kaley in der Bildunterschrift der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Der Schnappschuss zeigt sie und ihren Serienkollegen Jim. Ein Duo, das seit der ersten Klappe vor und hinter der Kamera zusammenhält. Ein winziges Detail unterscheidet die Comedy-Kumpel allerdings von ihren 2007er Versionen: Mittlerweile sind Penny und Sheldon auf Lesebrillen angewiesen!

Gott sei Dank wird an ihrem Set Alters- und vor allem auch Beauty-Vorsorge großgeschrieben: Erst vor Kurzem veröffentlichte Kaley ein Foto mit Raj-Darsteller Kunal Nayyar (36), auf dem die beiden Gesichtsmasken trugen. Bei einer babyzarten Haut ist eine harmlose Brille ja nicht der Rede wert!

Instagram / normancook Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Kaley Cuoco und Simon Helberg

Frederick M. Brown/Getty Images Jim Parsons und Kaley Cuoco 2007

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Kunal Nayyar

