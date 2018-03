Es kann jeden Moment losgehen! Erst kurz vor Neujahr gab die Bachelor-Siegerin von 2013 Alissa Harouat (30) völlig überraschend bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Damals war die einstige Auserwählte von Rosenkavalier Jan Kralitschka (41) schon im siebten Monat schwanger! Auch das Geschlecht ist kein Geheimnis mehr: Mit ihrem Freund Malte erwartet der TV-Star ein Mädchen. Jetzt steht die Geburt ihres kleinen Wunders kurz bevor – und auch Alissa hat sich bereits bestens vorbereitet!

In ihrer Instagram-Story teilte die Ex-Rosenanwärterin jetzt einen Schnappschuss mit der schon fertig zusammengestellten ersten Ladung Babyklamotten für ihre Tochter. Dazu kommentierte Alissa aufgeregt: "Krankenhaustasche packen." Der errechnete Geburtstermin ist schon am 22. März. Sobald also die ersten Wehen einsetzen sollten, ist die 30-Jährige sofort abfahrtbereit.

Doch bevor es so weit ist, gönnte sich die einstige Kuppelkandidatin mit ihrem Malte noch eine letzte kleine Partyrunde bei Freunden: "Es geht auf eine Geburtstagsfeier. Das letzte Mal on Tour, bevor die Kleine da ist", freute sie sich. In den letzten Tagen der Schwangerschaft scheint es Alissa also deutlich besser zu gehen, als noch zu Beginn. In den ersten Monaten hatte die brünette Schönheit mit starker Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen und musste deswegen sogar ins Krankenhaus.

