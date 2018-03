Telefonterror bei Janine Christin Wallat! Die Hamburgerin flog kurz vor dem Halbfinale beim Bachelor raus – bekam keine Rose von Unternehmer Daniel Völz. Die Entscheidung traf die Sängerin schwer und auch im Alltag wieder angekommen, hat sie noch immer mit der Abfuhr des TV-Charmeurs zu kämpfen. Jetzt hat Janine allerdings ein anderes Problem – ein Fan stalkte ihre private Handynummer und rief sie an!

In ihrer Instagram-Story machte sich die 22-Jährige jetzt ordentlich Luft: Mit so viel Respektlosigkeit hat selbst Janine nicht gerechnet! "Ich kriege gerade urplötzlich einen Anruf, natürlich anonym, von einer Dame, die meine private Nummer scheinbar raus bekommen hat. Ich möchte nicht, dass man mich auf meiner privaten Nummer anruft. Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Grenze und das gehört sich nicht. Ich finde das einfach respektlos", zeterte die brünette Schönheit drauf los.

Was die junge Frau am anderen Ende der Leitung eigentlich wollte? Eine weitere Handynummer! "Sie hat mich kackendreist nach Sebastians Nummer gefragt. Wer jetzt nicht weiß, wer Sebastian ist, das ist der, mit dem ich bei Take Me Out mein Date hatte", erklärte Janine fassungslos. Bevor die Friseurin sich beim Bachelor beworben hatte, war sie bereits bei der anderen TV-Show in Speed-Dating-Manier auf Partnersuche gegangen – allerdings ebenfalls ohne die große Liebe endlich zu finden. Aktuell ist das emotionale Nordlicht immer noch Single.

