Was für zuckersüße Schätze! Seit dem 16. Dezember sind Enrique Iglesias (42) und seine Langzeitfreundin Anna Kournikova (36) Eltern von Zwillingen. Der braunhaarige Nicholas und die Mini-Blondine Lucy haben es dem Neu-Daddy so richtig angetan: "Nein, Dad, hör auf mich so oft zu küssen", muss sogar der kuschelbedürftige Schmusesänger auf Instagram über sich selbst lachen. Ein Glück, dass sich die Racker noch nicht wehren können!



