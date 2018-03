Heftiger Schwesternzoff bei den Kardashians! Eigentlich sind die Töchter von Momager Kris Jenner (62) ein eingespieltes Team und immer füreinander da. Sie verreisen zusammen, feiern Geburtstage und Feste gemeinsam und stehen sich auch in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. Doch nun eskalierte bei einem Trip nach San Francisco eine Auseinandersetzung zwischen Kourtney (38) und Khloe (33) so richtig – die zwei beleidigten sich gegenseitig extrem krass.

Zusammen mit Kim (37) wollten die beiden bereits im Oktober auf einer Bootstour das ehemalige Insel-Gefängnis Alcatraz besichtigen, wie jetzt im Trailer zum Staffelfinale der Reality-Doku Keeping up with the Kardashians zu sehen war. Während die schwangere Khloe die Aussicht genoss, verbrachte ihre ältere Schwester die Zeit lieber mit Telefonieren – und das brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. "Du bist scheiß nervig, wenn wir zusammen sind. Das machst du immer. Du bist die ganze Zeit am Telefon. Aber dann sei eben diese verdammte Bitch", schimpfte die Blondine. Doch auch Kourtney feuerte heftig zurück: "Schön, f*ck dich du verdammt H*re, du schwangere H*re!"

Dieser Eskalation ging wohl schon eine Diskussion zuvor. In einem weiteren Teaser war zu sehen, dass Kourtney eine halbe Stunde zu spät am Treffpunkt für den Ausflug erschienen war und auch da schon nur an ihrem Handy gehangen hatte. Khloe hielt ihr schon dort einen Vortrag darüber, wie egoistisch sie sich benehmen würde.

Instagram – kourtneykardash Kourtney und Khloe Kardashian, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

Anzeige

LA Photo Lab / Splash News Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de