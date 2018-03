Emily Ratajkowski (26) zeigt nicht nur ihrem Ehemann, was sie hat! Die Schauspielerin geizte vor der Hochzeit mit Kollege Sebastian Bear-McClard nicht mit ihren Reizen. Regelmäßig versorgte sie ihre Netzgemeinde mit heißen Pics, auf denen sie jede Menge nackte Haut präsentierte. Wer aber jetzt denkt, als frischgebackene Ehefrau sei die Beauty züchtig geworden, der irrt gewaltig! Das beweist sie mit ihrem neuesten Social-Media-Bild!

Darauf zu sehen: Emilys schlagende Argumente, die sie nur mit Mühe mit ihren Händen bedecken kann. Ein BH würde ihr sicher diese Aufgabe abnehmen – aber das scheint die rassige Schönheit nicht zu wollen. Stattdessen schaut sie auf dem Instagram-Pic lasziv in die Kamera und trägt, außer sechs funkelnden Ringen und blitzendem Ohrschmuck, nichts am nackten Leib. Am Ringfinger der linken Hand: das goldene Band des Eheversprechens, das ihr Sebastian erst kürzlich gab.

Der "Good Time"-Produzent und die "Gone Girl"-Darstellerin überraschten Ende Februar mit ihrer Blitzhochzeit, nachdem Emily am Valentinstag vor einem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit dem blonden Hottie fotografiert worden war. Zuvor hatte das Model noch nie mit seinen Reizen gegeizt und war bekannt dafür gewesen, gerne mal die Hüllen fallen zu lassen. Was denkt ihr? Sollte sich Emily als verheiratete Frau jetzt anders verhalten?

Dia Dipasupil / Getty Images Sebastian Bear-McClard und Ehefrau Emily Ratajkowski

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Schauspielerin

Jamie McCarthy / Getty Images Sebastian Bear-McClard, Schauspieler

Sollte frau sich anders verhalten, wenn sie verheiratet ist? Ja! Nein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



