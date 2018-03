Dieses Zimmer bringt bestimmt viele Mädchenherzen zum Schmelzen! Seit dem 1. Februar ist Kylie Jenner (20) stolze Mama der kleinen Stormi Webster. Jetzt gewährte sie zum ersten Mal einen kleinen Einblick in das Zimmer ihrer Tochter – und das ist wirklich ein Mädchentraum, wie er im Buche steht! Auf eine Sache kann der aktuell jüngste Kardashian-Jenner-Spross sich schon jetzt einstellen: eine Kindheit voller Luxus!

Der erste Schnappschuss verrät zumindest schon einmal: Die Farbe Rosa steht bei der Einrichtung von Stormis Zimmer ganz klar im Vordergrund. Und auch ein weiteres, essentielles Element findet sich in Kylies Snapchat-Story wieder – der Schmetterling! Auf einem riesengroßen rosa Herz, das an der Zimmerwand prangert, sind einige bunte Exemplare der Flattertierchen abgebildet. Schon in Kylies sagenumwobenen Baby-Video war zu sehen, wie sie Stormis Reich mit ihnen dekoriert.

Für die Neu-Mama und den Kindsvater Travis Scott (25) haben Schmetterlinge eine ganz besondere, symbolische Bedeutung: Nur zwei Monate, nachdem ihre Romanze ins Rollen kam, ließen die beiden sich das Motiv als Partnertattoo stechen. Außerdem hört auch einer der erfolgreichsten Tracks des Rappers auf den Namen "Butterfly Effect" – kein Wunder, dass zahlreiche Fans eine Zeit lang ganz fest daran glaubten, Kylie würde ihre Kleine "Butterfly" nennen. Zwar findet der Schmetterling sich jetzt nicht auf Stormis Pass, dafür aber zuhauf in ihrem Babyzimmer wieder!

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

Instagram/kylizzlesnapchats Kinderzimmer von Stormi Webster

Bob Levey / Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den NBA Play-offs in Houston 2017

