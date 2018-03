Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus (28) hat Stress mit dem After-Baby-Body! Erst Mitte Januar kam Söhnchen Ilja auf die Welt und langsam darf die Blondine wieder trainieren. Sam kann es gar nicht abwarten, denn sie fühlt sich momentan nicht wohl in ihrem Körper. "Für mich gehört mein Körper genauso zu mir wie mein Kind und mein Mann. Ich mache mir da schon mehr Druck, glaube ich, als viele andere", erzählte die 28-Jährige im Promiflash-Interview im Fitnessstudio Urban Heroes in Hamburg. Vor ihrer Schwangerschaft habe sie 57 Kilo gewogen, momentan schwanke ihr Gewicht zwischen 59 und 60 Kilo. Doch für ihr Wunschgewicht müssten jetzt fünf Kilo runter.



