Diesen Shitstorm lässt sie nicht so einfach auf sich sitzen! Victoria Swarovski (24) feierte am Freitag ihr Moderationsdebüt bei der großen Let's Dance-Kennenlernshow. Die Mehrheit der Zuschauer konnte sie mit ihren Gastgeber-Qualitäten jedoch nicht überzeugen. Im Netz musste sich die TV-Beauty daher heftige Kritik gefallen lassen. In ihrer Instagram-Story bezieht die Sängerin dazu nun Stellung: "Ja, mein Gott, der eine oder andere Versprecher! Aber ich habe eben noch nie moderiert in meinem Leben. Aber es war ganz toll! Ich freue mich auf nächste Woche", zeigt sie sich von den Hatern unbeeindruckt.



