Es war TV-Unterhaltung pur! Am Freitag startete Let's Dance und der Beginn der elften Staffel holte sich direkt Traumquoten. Die Auftaktsendung war aber nicht nur aus dieser Hinsicht ein voller Erfolg, auch im Netz wurde die Kennenlernshow gefeiert. Der unterschiedlich hohe Bekanntheitsgrad der diesjährigen Promi-Kandidaten, ausgefallene Outfits oder lustige Vergleiche mit einer Harry Potter-Figur: Promiflash präsentiert die besten Kommentare!

Vor allem Underdog Chakall war nicht jedem Zuschauer sofort ein Begriff. Ist er wirklich Koch oder etwa Magier? "Ist das der, der die Löffel im TV verbogen hat?", fragte ein Follower. Auch sein Turban als ungewöhnliches Lifestyle-Accessoire regte die Fantasie der Twitter-User an: "Versteckt Chakall Lord Voldemort unter seinem Turban? 'Let's Dance' und das Tanzbein der Weisen" – eine Anspielung auf Ian Harts Figur Professor Quirrell, der das Gesicht des Bösewichts unter seinem Tuch verbirgt.

Die Lochis sind die jüngsten Kandidaten in diesem Jahr, doch an ihre Volljährigkeit glauben wenige Twitterer: "Was in Gottes Namen sollen diese beiden dämlichen Kinder da?!" Heiko (18) und Roman Lochmann (18) haben vor allem Teenies als Fans, die "Let's Dance"-Zielgruppe ist wohl deutlich älter, denn Kreischalarm herrschte nicht auf dem Parkett: "Wie einfach niemand jubelt im Studio, weil die niemand kennt."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Chakall, "Let's Dance"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Chakall, "Let's Dance"-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Katja Kalugina, Roman und Heiko Lochmann mit Kathrin Menzinger

