Wird Cathy Hummels (30) bald auf der Kinoleinwand zu sehen sein? Seit der Geburt ihres Sohnes Ludwig sammelt die Fashionexpertin immer mehr Follower auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihre Community liebt ihre täglichen Updates über ihren Alltag als Neumama und so mausert sich die Designerin immer mehr zur erfolgreichen Influencerin. In ihrer Kindheit hatte die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (29) allerdings ganz andere Karrierepläne!

In einem Instagram-Livestream schwelgt Cathy in Kindheitserinnerungen. Dabei gesteht sie ihren Followern, dass sie als kleines Mädchen einen ganz konkreten Berufswunsch hatte: "Als Kind wollte ich immer Schauspielerin werden, weil ich so lustig bin. Das habe ich immer in jedes Poesiealbum meiner Freunde geschrieben", erklärt die 30-Jährige ihrer Community.

Einige Jahre später schlug Cathy dann aber eine andere Karriere ein: Sie studierte nicht nur Wirtschaftswissenschaften in Dortmund, sondern schnupperte als Kolumnistin eines Boulevardmagazins auch erste Red-Carpet-Luft. Von all den glamourösen Looks umgeben, verliebte sie sich immer mehr in die Mode und bringt seit 2016 sogar regelmäßig ihre eigenen Kollektionen heraus.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels an Silvester 2017

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Cathy Hummels bei einem Event in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de