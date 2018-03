Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – oder in diesem Fall vom Fußbad! Monroe Cannon weiß mit ihren sechs Jahren bereits ganz genau, wie frau es sich gut gehen lässt. Mama Mariah Carey (47) macht es natürlich auch vor: Die Sängerin ist bekannt dafür, ein besonderes Augenmerk auf ihr Äußeres zu legen. Und so gönnen sich Mutter und Tochter einen entspannten Tag mit Beauty-Behandlung!

Do it like Mommy! Ein bisschen Fußpflege, Maniküre und zu guter Letzt eine erfrischende Gesichtsmaske – auch für Töchterchen Monroe und festgehalten auf Mariahs Instagram-Profil. "Miss Monroe und Mami bei einer Spa-Nacht", schreibt die 47-Jährige zu einem ihrer Quality-Time-Schnappschüsse. Ihren Fans gefällt der private Einblick beim Mutter-Tochter-Duo! "Nägel gemacht, alles glänzt. Wunderschöne Ladys" und "Das ist Mini Mariah, supersüß", kommentieren zwei der begeisterten User die Pics.

Im vergangenen Jahr zeigte die kleine Monroe echte, gesangliche Star-Qualitäten wie ihre supererfolgreiche Mutti: Bei einem Konzert holte die Blondine ihr Sprössling auf die Bühne und performte mit ihr gemeinsam ihren Hit "Always Be My Baby" aus dem Jahr 1996.

Instagram / mariahcarey Monroe Cannon bei einer Spa-Behandlung

mariahcarey / Instagram Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe

Kevin Winter / Getty Images Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe Cannon bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame

