Wie verstehen sie sich? Am Freitag startete die elfte Staffel Let's Dance und die 14 Promis konnten zum ersten Mal ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Obwohl in der Kennenlernshow noch niemand gehen musste, wurden dennoch die ersten Punkte vergeben. Investorin Judith Williams (45) mauserte sich sofort als Favoritin, während TV-Koch Chakall noch eindeutig Verbesserungspotenzial hatte. Der Konkurrenzkampf ist also eröffnet, doch wie ist die Stimmung unter den Stars?

Im Promiflash-Interview schwärmte Bachelorette-Lady Jessica Paszka (27) über die diesjährige Truppe: "Man kennt sich ja von Events. Es ist kein unbekanntes Gesicht dabei und deswegen denke ich einfach, dass es funktioniert." Tanzen schweiße schließlich zusammen und nach den ersten Proben freue man sich schon aufeinander. Wie gut, dass die Chemie unter den Teilnehmern und Profis stimmt – schließlich werden sie in den nächsten Wochen viel Zeit miteinander verbringen.

Egal ob der eher ruhige GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) oder Thomas Hermanns (55) mit der großen Klappe: Die Charaktere sind in diesem Jahr ziemlich verschieden. Auch ein Blick auf das Alter zeigt enorme Unterschiede. Zum ersten Mal sind mit den YouTube-Stars Heiko (18) und Roman Lochmann (18) nicht nur Zwillinge dabei, die Lochis sind mit ihren 18 Lenzen auch deutlich jünger als der 41 Jahre ältere Komiker Ingolf Lück (59).

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Teilnehmerin Jessica Paszka

MG RTL D / Arya Shirazi Roman und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten

MG RTL D / Arya Shirazi Ingolf Lück, "Let's Dance"-Kandidat 2018

