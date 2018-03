Dass sich bei Pat Wind (25) ein regelrechtes Beziehungsdrama anbahnen könnte, ließ sich bereits vor einigen Tagen erahnen. Nun ist es bittere Realität: Zwischen ihm und seiner Liebsten ist tatsächlich Schluss! Der Musiker wird heute Abend in dem neuen Dating-Format "First Dates - Ein Tisch für zwei" zu sehen sein und dort nach der großen Liebe suchen. Blöd nur, dass er seine Mrs. Right eigentlich bereits gefunden hatte, sie aber keinen blassen Schimmer von seiner TV-Teilnahme hatte. Kein Wunder, dass sie ihrem Frust im Netz freien Lauf ließ. Das Ende vom Lied: Das einstige Couple geht ab sofort getrennte Wege.

In einer offiziellen Mitteilung seines Managements heißt es: "Pat, der auf Instagram​ ​extrem verliebt und glücklich aussah, ist wieder Single.​ Seine Ex-Freundin stellte überraschend am Wochenende auf ihrem Instagram-Channel ein Kussbild mit einem anderen Mann als Profilbild ein." Kein feiner Schachzug – zumal Pats Dreharbeiten lange vor der gemeinsamen Beziehung stattgefunden haben sollen. Ob letztendlich ihr Foto oder seine Show-Teilnahme der ausschlaggebende Punkt für die Trennung war, ist nicht bekannt. Auch Pat selbst hat bisher noch kein Statement dazu abgegeben.

Er und seine Verflossene hatten sich bereits im Herbst 2017 bei Dreharbeiten für eines seiner Musikvideos kennengelernt und waren sich danach nähergekommen. Seit Silvester waren die zwei offiziell ein Paar. Doch nun gehört ihre Beziehung offenbar der Vergangenheit an. Ob Pat bei "First Dates - Ein Tisch für zwei!" mehr Glück haben wird, können TV-Zuschauer am heutigen Montag um 18 Uhr auf VOX verfolgen.

Instagram / iampatwind Pat Wind mit einem Girl auf dem Red Carpet

MG RTL D Pat Wind bei "First Dates"

Laura Fiona Holder Pat Wind

