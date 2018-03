Es sind keine leichten Zeiten für Ellen Pompeo (48)! Eigentlich wird die Grey's Anatomy-Hauptdarstellerin von ihren zahlreichen Fans verehrt. Immerhin fiebern Zuschauer auf der ganzen Welt seit satten 13 Jahren mit den alltäglichen Dramen ihrer Figur Meredith Grey mit. Doch nun sieht sich die sonst so beliebte Schauspielerin mit einem heftigen Shitstorm konfrontiert: Sie überlegt deshalb sogar, ihre Social-Media-Kanäle komplett dichtzumachen!

Die Community der Krankenhausserie macht Ellen aktuell dafür verantwortlich, dass mit Jessica Capshaw (Arizona Robbins) und Sarah Drew (April Kepner) gleich zwei ihrer Kolleginnen die Show verlassen müssen. Mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Dollar sei die TV-Beauty einfach zu teuer, sodass sich die Produktionsfirma eine weitere Beschäftigung der beiden anderen Darstellerinnen finanziell nicht mehr leisten könne. Die 48-Jährige muss daher momentan eine XXL-Portion Web-Hate über sich ergehen lassen. "Es ist ja eh egal, was ich sage. Nichts stellt euch zufrieden. Also sage ich am besten gar nichts mehr", schreibt sie auf Twitter und zieht sogar einen Social-Media-Rückzug in Betracht.

Außerdem stellt Ellen klar, dass auch ihre zukünftigen Ex-Kolleginnen ganz und gar nicht glücklich über diese Vorwürfe sind. "Wir sind ja wirklich dankbar dafür, dass ihr bei der Serie so leidenschaftlich seid. Aber wenn ihr die beiden Ladys so kennen würdet wie ich, wüsstet ihr, dass sie diese Gehässigkeiten nicht gutheißen. Die beiden sind so positive Menschen. Ich verstehe eure Wut, aber euer Verhalten wird den beiden leider nicht gerecht", macht die "Grey's Anatomy"-Ikone ihrem Ärger Luft.

Instagram / thesarahdrew Ellen Pompeo, Chandra Wilson und Sarah Drew am Set von "Grey's Anatomy"

Jason Merritt / Getty Images for Baby2Baby "Grey's Anatomy"-Stars Jessica Capshaw und Ellen Pompeo

WENN Ellen Pompeo in ihrer berühmten Serienrolle Meredith Grey

