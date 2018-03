Dieses Gerücht dürfte für mächtig Ärger am Set sorgen! Die treuen Fans von Grey's Anatomy müssen aktuell einen heftigen Schock verdauen: Mit Jessica Capshaw (Arizona Robbins) und Sarah Drew (April Kepner) verlassen gleich zwei langjährige Stars die beliebte Krankenhausserie. Und für diesen Doppelausstieg soll niemand Geringeres als eine Kollegin der beiden verantwortlich sein: Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo (48) sei schlichtweg zu teuer!

Zuletzt wurde bekannt, dass Ellen sich über eine mächtige Gehaltserhöhung freuen darf. Laut The Hollywood Reporter verdient die Hauptdarstellerin der beliebten Serie in Zukunft 575.000 US-Dollar pro Episode. Mit rund 20 Millionen Dollar Jahreseinkommen zählt die 48-Jährige damit zu den bestbezahltesten TV-Darstellerinnen in Hollywood. Das amerikanische Klatschportal Deadline macht diese Millionensumme nun dafür verantwortlich, dass Jessica und Sarah das Feld räumen müssen – aus finanziellen Gründen. Die Produktionsfirma könne sich ihre Anstellung einfach nicht mehr leisten.

Ellen selbst ist von diesen Vorwürfen entrüstet. Auf Twitter räumt sie mit den üblen Spekulationen auf: "Es ist wirklich traurig, dass Deadline Frauen auf diese Weise gegeneinander aufbringen will. Aber gut, ich bin ein großes Mädchen. Ich kann mit solchen Schlagzeilen umgehen. Hauptsache meine Fans fallen darauf nicht rein", streitet sie diese Gerüchte vehement ab. Jessica und Sarah haben sich bisher noch nicht zu der Theorie geäußert.

Sarah Drew/Instagram Sarah Drew und Jessica Capshaw on-set bei "Grey's Anatomy"

FayesVision/WENN.com Ellen Pompeo in Los Angeles

Instagram / thesarahdrew Ellen Pompeo, Chandra Wilson und Sarah Drew am Set von "Grey's Anatomy"

