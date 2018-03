Zieht sie heimlich die Trennungsstrippen? Das Mysterium um Justin Biebers (24) und Selena Gomez' (25) Liebes-Wirrwarr geht in die nächste Runde. Dass ihre neu entflammte Romanze vor Kurzem ein Tief erreichte, war nur schwer zu übersehen – jetzt könnte der Grund für die Beziehungspause ans Licht gekommen sein: Sels Mom Mandy Teefey (41) soll sich gegen ein Liebes-Comeback der beiden stellen!

Nach Selenas riskanter Nierentransplantation im Sommer sei der Beschützerinstinkt ihrer Familie wieder erstarkt – und ihre Mutter akzeptiere Justin noch weniger als zuvor. Im Interview mit US Weekly gab sich ein Insider in der Sache absolut sicher: "Selena und Justins Beziehung liegt derzeit auf Eis, hauptsächlich wegen Selenas Mutter", will er wissen. Während seine Familie Selena nach wie vor liebe, würde die ihrige Justin hingegen immer noch nicht vertrauen. Vor allem Mandy missbillige ihn – und zu ihr habe die Sängerin eine starke Bindung. So stecke Selena momentan in einer sehr schwierigen Situation.

Das On-Off-Paar hoffe, dass sich die Wogen mit ein wenig Abstand und etwas Zeit langsam wieder glätten. Denn dass die beiden nicht so recht voneinander loskommen, zeigt sich immer wieder deutlich: Erst kürzlich wurden die beiden nach einem gemeinsamen Messegang gesichtet.

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

FayesVision/WENN.com Mandy Teefey, Mutter von Sängerin Selena Gomez

Pap Nation / Splash News Justin Bieber und Selena Gomez nach einem Gottesdienst in Los Angeles

