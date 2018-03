Jetzt rudern die Bachelorette-Jungs zurück! 2017 hatten Niklas Schröder und Sebastian Fobe (32) zusammen um die Gunst von Rosenlady Jessica Paszka (27) gebuhlt – ihr Herz konnte jedoch keiner der Charmebolzen für sich gewinnen. Als echte Kuppelshow-Experten verfolgten die zwei auch die diesjährige Staffel des Liebes-Pendants Der Bachelor und ließen kein gutes Haar an TV-Junggeselle Daniel Völz (33). Im Interview mit Promiflash stellten Nik und Sebi jetzt klar: "Nicht zu ernst nehmen sollte man das. Das ist ‘ne Plattform, über die man reden sollte und sich jeder drüber freut. Und auch schöne Grüße an Daniel, nicht so viel rumweinen jetzt, bitte. Sei nicht verletzt."



