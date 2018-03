Diese Tanztrainerin ist kaum wiederzuerkennen! Am Freitag lernten sich die Let's Dance-Promis und die Profitänzer in der Auftaktfolge kennen. Dabei wurde auch bekannt gegeben, wer in den nächsten Wochen zusammen tanzen wird. Katja Kalugina geht mit Roman Lochmann (18) an den Start, nachdem sie in den Jahren 2012 und 2014 ebenfalls mit von der Partie war. Die Tänzerin hat sich seitdem optisch ein wenig verändert!

Man erkennt sie erst auf den zweiten Blick wieder! Das liegt an Katjas Haarfarbe: Als sie in Staffel fünf mit Ardian Bujupi (26) über das Parkett schwebte, trug sie ihre Haare noch pechschwarz mit leichten Wellen. Zwei Jahre später mit Dirk Moritz (39) wurde daraus eine rotbraune Mähne. Und heute? In der aktuellen Staffel präsentiert sich die 24-Jährige als aufregende Blondine. Die deutsche Vizemeisterin im Showdance Professional Latin liebt wohl die Veränderung!

Bisher konnte Katja sowohl mit Ardian als auch mit Dirk nur den achten Platz erreichen! Ob es mit Roman in diesem Jahr für eine höhere Platzierung reicht? Schließlich fiel der nach seiner ersten Performance bei den Fans im Netz durch!

Uta Konopka/WENN.com Dirk Moritz und Katja Kalugina

Instagram / katja_kalugina Tänzerin Katja Kalugina

RTL / Stefan Gregorowius Katja Kalugina und Dirk Moritz bei "Let's Dance"

