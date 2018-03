Der 7. Juli 2017 ist für Tobias und Maren Wolf (25) ein ganz besonderer Tag: Die Turteltauben gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die kirchliche Trauung ist bald ein Jahr her – welche Pläne hat das YouTube-Pärchen für den ersten Hochzeitstag? Auf der GLOW-Convention in Dortmund plauderte Maren ihr Vorhaben gegenüber Promiflash aus: "Wir wollen eigentlich, wir hoffen, dass wir das zeitlich hinbekommen, mit allen, die da waren, so eine Reunion-Party machen. Also wirklich in derselben Location." "Wir wollen noch einmal daran erinnern und einfach richtig Party machen", ergänzte Tobias.



