Besteigt Jan Böhmermann (37) jetzt den Satire-Thron oder hat er sich mit seiner jüngsten Aktion etwa ins eigene Fleisch geschnitten? Eigentlich sollte der späte Montagabend ganz im Zeichen von Klaas Heufer-Umlauf (34) und seiner neuen Show "Late Night Berlin" stehen – wäre da nicht sein langjähriger Konkurrent, der ihm während des Werbebreaks einen ironischen Seitenhieb verpasste. Im Netz gehen die Meinungen zu seiner Aktion weit auseinander.

Mit seiner kreativen Sixt-Kooperation bewies Jans einmal mehr, was in ihm steckt. Um Klaas und dem Privatsender ProSieben eins auszuwischen, mogelte er sich in einen Reklamespot und markierte so während der letzten Werbepause von Klaas' Show sein Revier. Aber teilen die Internet-Nutzer die Euphorie nach diesem geglückten Werbe-Prank? Nachdem der ZDF-Satiriker den Clip kurz nach der Ausstrahlung auf seinem YouTube-Account veröffentlicht hatte, gab es reichlich Zuspruch: "Da zeigt der blasse dünne Junge gleich mal, wer der Chef im Ring ist", kommentierte ein Jan-Befürworter den Spot. "Besser als die Live-Verarsche bei der Goldenen Kamera von 'Circus HalliGalli' damals", ergänzte ein weiterer User und goss damit ordentlich Öl ins Feuer. Schließlich hatten in der Vergangenheit zumeist Joko (39) und Klaas mit verrückten Gags für Aufsehen in der deutschen Medienlandschaft gesorgt.

Für seine Aktion musste der "Neo Magazin Royale"-Star aber auch ordentlich Kritik einstecken. "Jan, du bist so ein unfassbares Kameradenschwein. Der beste Moment in Klaas' Sendung war die Werbung, du Showstehler", meckerte ein Zuschauer. Noch deutlicher an die Moral des 37-Jährigen appellierte ein anderer: "Ganz ehrlich? Ich fänd's bei jeder anderen Folge witzig. Aber ihm bei der allerersten Folge reinzugrätschen, find' ich tatsächlich ziemlich mies." Ein Twitter-User hatte weder für den Joke, noch für die Show ein gutes Wort übrig: "Diese unfassbar schwache Werbung des Jan Böhmermann für Sixt war fast gehaltvoller als 'Late Night Berlin'". War die Aktion nun genial oder einfach nur ungerecht? Stimmt in der Umfrage ab.

Hier könnt ihr euch den Prank noch einmal anschauen:

Andreas Rentz / Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1LIVE Krone 2016

Anzeige

Peter Bischoff / Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

Anzeige

Sean Gallup / Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de