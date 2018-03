Argentinisches Feuer? Von wegen! Als einer von vierzehn Kandidaten stellt sich auch TV-Koch Chakall der Herausforderung Let's Dance. In der großen Kennlernshow am vergangenen Freitag konnte der vermeintlich feurige Südamerikaner aber nicht überzeugen. Vor allem der gefürchtete Jury-Bösewicht Joachim Llambi (53) zeigte sich wenig begeistert und fand im Promiflash-Interview jetzt klare Worte zu der Performance des Berufs-Gourmets: "Hier, dieser argentinische Koch hat mehr Eiseskälte als Feuer aus Argentinien verbreitet, der muss die Woche also sehr viel trainieren, damit das auch was wird."



