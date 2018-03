Die geborene Yoga-Mama! Auch wenn Cathy Hummels (30) seit wenigen Wochen dank ihres Erstgeborenen Ludwig im seligen Babystress ist: Für ihren Lieblingssport nimmt sich die Designerin immer gerne Zeit. Dass ihre Übungen schon mal spontan zum Model-Posing werden können, zeigte die Frau von Mats Hummels (29) nun auf ihrem Social-Media-Profil: Cathy führte einen einwandfreien Kopfstand vor – und das in schicken High Heels!

Zehn bis 15 Minuten täglich reichen der yogabegeisterten Moderatorin, erklärte sie auf ihrem Instagram-Account. Bei so wenig Zeit fürs Sporteln hat Cathy eben keine Zeit, sich in coole Sport-Klamotten zu werfen und macht ihren Spagat-Kopfstand eben in Jeans und Absatzschuhen. "Manchmal habe ich keine Zeit, um mich so ausgiebig meinem geliebten Yoga zu widmen, wie ich es mir wünschte. Da kann der Kopfstand schon mal so aussehen", kommentierte die Fashion-Expertin ihre gelenkige Pose.

Nicht das erste Mal, dass die 30-Jährige ihre Follower mit Yoga-Power begeistert. Ihr gleichzeitig entspannendes und forderndes Programm begleitete Cathy durch die ganze Schwangerschaft und half ihr, die überschüssigen Pfunde nach Ludwigs Geburt superschnell wieder loszuwerden. "Mein Arzt gab mir das Go. Einige Übungen gehen noch nicht, aber mit dem richtigen Training kriegt man die Schwachstellen in den Griff", hatte sie selbst vor Kurzem erklärt.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

