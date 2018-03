Holla, die Waldfee, das ist mal ein After-Baby-Body! Vor knapp zwei Monaten wird Cathy Hummels (30) zum ersten Mal Mama. Während sie in den ersten Wochen die Ruhe mit ihrem Knirps genießt, fängt die Designerin langsam wieder an zu arbeiten. Doch nicht nur das, auch sportlich legt sie wieder einen Gang zu. Dass sich das regelmäßige Training durchaus bezahlt macht, zeigt jetzt ein aktuelles Pic – und auf ihre superschlanke Figur kommen einige Fans so gar nicht klar.

Eigentlich wollte Cathy ihren Followern auf Instagram nur einen schönen Weltfrauentag wünschen, ihre Worte rücken aber schnell in den Hintergrund und ihr After-Baby-Body wird zum Topthema. "Wow, du hast ja schon wieder eine super Figur! Respekt", "Ach du meine Güte! Ist das dein After Baby Body? Ich hasse dich dafür, dass du schon wieder so toll aussiehst" und "Siehst toll aus, man sieht gar nichts mehr von der Schwangerschaft", schreiben die Fans verdutzt und glauben, dass es sich bei dem Schnappschuss um ein altes Bild handelt.

Kurz darauf meldet sich Cathy selbst in den Kommentaren zu Wort und ja, das Foto scheint tatsächlich nach der Schwangerschaft entstanden zu sein. Ihr Geheimrezept: sich vor der Geburt fit halten! "Ich hab während der Schwangerschaft jeden Tag Yoga gemacht. Mein Arzt gab mir das Go. Einige Übungen gehen noch nicht, aber mit dem richtigen Training kriegt man die Schwachstellen in den Griff", erklärt sie ihre schlanke Linie.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels beim Yoga

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Urlaub 2016

