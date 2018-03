44 Jahre alt und noch immer ein funkelnder Stern am internationalen Promihimmel. Heidi Klum verzaubert ihre Fans seit Jahren mit ihrer positiven Art und ihrer strahlenden Optik. Pünktlich zum Red Carpet-Auftakt der diesjährigen Staffel von America's Got Talent in Kalifornien zeigte die Moderatorin mal wieder, was in ihr – und ihrem Kleiderschrank – steckt. Im glamourösen Metallic-Look sorgte die Model-Mama für ein ordentliches Blitzlichtgewitter!

Kein Wunder, dass Heidi in diesem Aufzug all ihren Kolleginnen und Kollegen ordentlich die Show stahl. Am Montagnachmittag trat sie in einer hautengen, silbernen Midi-Robe mit Paillettenbesatz vor die wartenden Fans und Fotografen und wirbelte ausgelassen über den roten Teppich. Nicht nur für ihr geliebtes Glitzer-Outfit, sondern auch für ihre frische Art wurde die Deutsche vom amerikanischen Publikum gefeiert.

Silber schien übrigens das heimliche Motto des Tages gewesen zu sein. Auch Kollegin Mel B. (42) erschien in Leucht-Manier – für sie stand aber offenbar "weniger ist mehr" auf dem Plan. Die Sängerin präsentierte ihren Hammerbody in einem Minikleidchen mit Steinbesatz und coolen Cut-outs. Einen freien und ungewöhnlichen Blick auf seinen Körper gewährte des Weiteren Chefjuror Simon Cowell (58). Er kombinierte Jeans mit einem weißen, weit aufgeknöpften Hemd und lässiger Sonnenbrille.

Christopher Polk / Getty Images Heidi Klum mit ihren Fans

Christopher Polk / Getty Images Mel B. beim "America's Got Talent"-Auftakt 2018

Christopher Polk / Getty Images Simon Cowell beim Auftakt der diesjährigen Staffel von "America's Got Talent"

