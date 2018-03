Für ihren ersten Let's Dance-Auftritt als Moderatorin kassierte Victoria Swarovski (24) einen ordentlichen Shitstorm. Ihre ständigen Versprecher und Textpatzer kamen bei den Fans einfach nicht gut an. Einer nimmt Vici jetzt aber überraschend in Schutz: Ennesto Monte (43), der im Dezember noch selbst mächtig gegen die Kristallerbin austeilte. Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet und der 43-Jährige outet sich gegenüber Promiflash plötzlich als Fan: "Ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat zwar viele Fehler gemacht gestern, das stimmt alles, aber genau DAS war authentisch, genau DAS war menschlich. Und ich will mich korrigieren: Ich glaube, RTL hat alles richtig gemacht." Einen kleinen Seitenhieb kann er sich dann doch nicht verkneifen.



