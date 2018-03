Er wird Let's Dance im nächsten Jahr nicht einschalten! Vergangene Woche wurde bekannt, dass Victoria Swarovski (24) künftig an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch die Tanzshow führen wird. Damit beerbt sie Sylvie Meis (39), die seit sieben Jahren ein fester Bestandteil der Sendung war. Daher ist nicht jeder Zuschauer von dieser Entscheidung begeistert. Auch Sänger Ennesto Monte (42) übt im Promiflash-Interview heftige Kritik an der neuen Gastgeberin: "Die lacht mir irgendwie zu nachgestellt. Ich stehe eher auf Menschen, die sich was erkämpft haben im Leben und nicht von ihren Eltern Millionen oder Milliarden geerbt haben", wettert er bei der Eröffnung des Comera-Restaurants in München über die 24-Jährige.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de