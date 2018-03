Hoch lebe das doppelte X-Chromosom! Blitzlichtfee Johanna Klum (37) ist eine Powerfrau schlechthin: Neben ihrer bemerkenswerten Karriere als Moderatorin vieler Sender, darunter ProSieben, RTL, Sat. 1 und VIVA, war die Brünette ebenfalls als Synchronsprecherin, Sängerin und zudem auch Model tätig. Am Weltfrauentag war es dagegen eine ganz andere Rolle, die Johanna mit Stolz erfüllte: So schön sprach sie über das Frausein!

Am internationalen Tag der Frauen veröffentlichte das Kameragesicht auf seinem Instagram-Account einen ganz besonderen Post: Auf dem Schnappschuss, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch betrachtet, kann sie das Wunder der weiblichen Natur kaum fassen: "Babys bekommen zu können, ist nur eine unserer vielen Superkräfte! Seid gut zu euch, heute und immer. Und feiert die tollen, starken und wunderschönen Frauen in eurem Leben", strotzt sie nur so vor Glücksgefühlen.

Vor allem sie selbst könnte sich auf die Schulter klopfen: In den ersten vier Monaten ihrer derzeitigen Schwangerschaft hatte es Johanna vor lauter Übelkeit und Müdigkeit alles andere als leicht. Mittlerweile haben sich ihre Leiden glücklicherweise nur noch auf die einen oder anderen verpeilten Aussetzer reduziert. Der kleine Racker wird sie also bis zum voraussichtlichen Geburtstermin im Juni noch etwas auf Trab halten.

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihrer Tochter

