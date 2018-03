Sie hat ihre eigene Strategie, die Babypfunde wieder loszuwerden! Vor gerade einmal fünf Monaten wurden Heidi Montag (31) und ihr Ehemann Spencer Pratt (34) zum ersten Mal Eltern. Während der Schwangerschaft mit Söhnchen Gunner Stone legte der The Hills-Star mehr als 20 Kilo zu. Doch schon jetzt ist von dem Extra-Gewicht nichts mehr zu sehen und die junge Mama hat ihren Pre-Baby-Body zurück! Wie sie es geschafft hat, in so kurzer Zeit wieder topfit zu werden, verriet Heidi in einem Interview.

Im Gespräch mit Us Weekly gab die Blondine offen zu: "Ich esse fast jeden Tag das Gleiche." Ob das befriedigend ist? Wohl eher nicht, denn Heidi hält sich bevorzugt an Gemüse! Zwar dürften auch ein paar Kohlenhydrate und die gewisse Portion Protein nicht fehlen, auf Süßigkeiten versuche sie aber, ohne sich selbst zu kasteien, so gut es geht zu verzichten. "Ich esse jetzt gesünder als in meiner Schwangerschaft, was ironisch ist, aber ich will sichergehen, dass Gunner all die Nährstoffe bekommt, die er braucht."

Erst mit der Erfahrung, ein Baby auf die Welt gebracht zu haben, wisse sie außerdem, ihren Körper richtig zu schätzen. Eine Schönheits-OP komme für 31-Jährige aktuell nicht infrage, ganz ausschließen wolle sie einen Beauty-Eingriff in Zukunft aber nicht. "Vielleicht lasse ich mir die Brüste machen, wenn wir all unsere Kinder haben!" Ob sich also schon bald Baby Nummer zwei ankündigt?

Splash News Heidi Montag und Spencer Pratt in Los Angeles

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Heidi Montag bei einem Promi-Event in Beverly Hills

Instagram / heidipratt Heidi Montag schwanger

