Jetzt muss ER sich neben Victoria Swarovski (24) beweisen! Kommenden Freitag wird ein neues Gesicht bei Let's Dance zu sehen sein. Gerade erst hatte Kristallerbin Victoria Premiere als Moderatorin der Tanz-Show gefeiert, nun hat sie einen neuen Kollegen an ihrer Seite: Oliver Geissen (48) springt vertretungsweise als Show-Master ein, da Vicis Partner Daniel Hartwich (39) mit einer Grippe im Bett liegt. Doch wie wird sich Oli als Ersatz schlagen?

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind die Fans der Show unschlüssig, wie sie den Moderations-Ersatz finden sollen. Insgesamt 2.706 Stimmen wurden bislang abgeben (Stand: 15. März, 00:15 Uhr). Klare Mehrheiten zeichnen sich bei dem Ergebnis nicht ab: So finden 51,8 Prozent der Leser die Vertretung eher nicht so gut und wollen lieber Daniel in der Show sehen. 48,2 Prozent hingegen sehen in Oli einen frischen Wind und freuen sich auf den Gastgeber.

Derweil hofft Daniel auf eine schnelle Genesung, damit er kommende Woche wieder durch das Tanzformat führen kann. Sein Ersatzmann Oli freut sich schon auf die Herausforderung. "'Let's Dance' ist eine fantastische Sendung mit einer herausragenden Jury und herausragenden Tänzern", sagte er in einem Interview.

Lukas Schulze / Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Oliver Geissen

Anzeige

Sascha Steinbach / Getty Images Daniel Hartwich, TV-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de