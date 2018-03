In den USA gehören Gwen Stefani (48) und Blake Shelton (41) zu den absoluten Traum-Couples. Als sich die Musiker 2014 als Coaches bei The Voice kennenlernten, hatten beide eine unglückliche Ehe hinter sich. Ein Jahr später, im November 2015, machten der Country-Star und die No Doubt-Frontfrau ihre Liebe dann öffentlich. Doch nun soll ihre Beziehung der Vergangenheit angehören: Wie US-Medien behaupten, soll Blake seine Gwen abserviert haben!

Ein InTouch Weekly-Insider will die Einzelheiten zur Krise kennen: "Gwen wusste nicht, wie ihr geschah. Ihr Herz ist gebrochen." Aber woran soll die Liebe der beiden gescheitert sein? "Blake ist einfach durch mit ihrem Drama, ihrem kritischen Ex-Ehemann und ihrer Eifersucht", heißt es von der Quelle weiter. Angeblich habe der 41-Jährige der Dreifachmutter auch mitgeteilt, dass er nicht möchte, dass sie ihn auf seiner Country Freaks Tour begleitet. Anschließend sei es zum bisher schlimmsten Streit zwischen ihm und Gwen gekommen. "Blake ist einfach abgereist, ohne sich zu verabschieden", so der Insider.

Merkwürdig nur, dass Gwen erst vor Kurzem ein Foto von der Country Freaks Tour gepostet hat. Darauf sind Gwen und Blake Seite an Seite auf der Bühne zu sehen. Allerdings soll es auch dafür eine ganz einfache Erklärung geben: Gwen könne einfach nicht loslassen. "Sie hört nicht auf, ihn liebevoll in den sozialen Medien zu supporten", behauptet die Quelle. Was haltet ihr von dem Trennungsgerücht? Stimmt ab!

instagram.com/gwenstefani/ Gwen Stefani und Blake Shelton im "The Voice"-Studio

Larry Busacca/Getty Images for NARAS Blake Shelton und Gwen Stefani in Beverly Hills 2016

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Blake Shelton und Gwen Stefani bei einem Auftritt im iHeartRadio Theater in Burbank 2016

