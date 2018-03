Damit hat niemand gerechnet. Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (22) gehen nach zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Am Montagabend gaben der Ex-One Direction-Star und das Victoria's Secret-Model im Netz ihr plötzliches Liebes-Aus bekannt. Via Twitter äußerten sich beide Parteien in kurzen Statements, beteuerten ihre gegenseitige Loyalität und freundschaftliche Zuneigung. Fast zeitgleich meldete sich auch Gigis Schwester Bella zu Wort – in ihrem Posting schießt sie offenbar gegen Zayn.

Am Dienstag teilte die schöne Brünette ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie mit den Worten "Ich werde für dich da sein" kommentierte. Zufall, dass diese Zeile auch in Zayns letztem Song zu finden ist? 2017 veröffentlichte der Musiker gemeinsam mit Sängerin Sia (42) den Fifty Shades of Grey-Song "Dusk Till Dawn" und in genau dem heißt es im Refrain: "Baby, I'm right here / I'll hold you when things go wrong / I'll be with you from dusk till dawn" (zu Deutsch: Baby, ich werde für dich da sein / Ich werde dich in meinen Armen halten, wenn Dinge falsch laufen / Ich werde von der Dämmerung bis zum Morgengrauen bei dir sein). Ist Bellas Beitrag also eine Anspielung darauf, dass sie ab sofort die starke Schulter an der Seite ihrer Schwester ist, während Zayn sie im Stich lässt?

Nachdem sich auch die Schwester des Briten auffällig zweideutig im Netz geäußert hat, erweckt es tatsächlich den Anschein, als sei die Stimmung kurz nach der angeblich friedlichen und einvernehmlichen Trennung doch nicht so harmonisch wie angenommen. Was denkt ihr, richtet sich Bella mit ihrem Posting an Zayn? Stimmt ab.

