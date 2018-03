Victoria Swarovski will dem andauernden Vergleicheziehen ein Ende bereiten! Mit Let's Dance moderiert die Sängerin in diesem Jahr zum ersten Mal eine Liveshow. In Staffel elf löst die Kristallerbin TV-Profi Sylvie Meis (39) ab. Für Victorias erste eigens moderierte Folge hagelt es prompt Kritik. Kann sie jemals so gut sein wie Sylvie, fragen sich die Fans. Jetzt nimmt die Show-Gewinnerin aus dem Jahr 2016 selbst Stellung zu dem Non-Stop-Vergleich!

Im Netz erfährt die junge Frau Ablehnung. Weil sie sich in der Kennenlernshow von "Let's Dance" einen Versprecher nach dem anderen leistet, wünschen sich die Zuschauer konsequent Vorgängerin Sylvie Meis zurück. Im Interview mit Bild reagiert Vici gelassen auf die ständige Nebeneinanderstellung. Sylvie habe sieben Jahre lang einen wirklich tollen Job gemacht und sich eine sehr große Fangemeinde aufgebaut: "Da ist doch klar, dass die Zuschauer beziehungsweise ihre Fans uns dann vergleichen und für sich ein Fazit ziehen."

Am vergangenen Freitag sei eben ihr "erstes Mal" gewesen und da habe auch die Aufregung eine große Rolle gespielt, resümierte die 24-Jährige. Für Show zwei hat sich die gebürtige Innsbruckerin aber viel vorgenommen: "Am nächsten Freitag geht es in die nächste Runde und ich werde alles geben, um noch mehr Victoria zu zeigen!" Von den Zuschauern wünsche sie sich jetzt eine faire Chance.

Lukas Schulze/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarwovski und Sylvie Meis nach dem "Let's Dance"-Finale 2016

Florian Ebener / Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance"

