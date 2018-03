Arbeit statt Liebe! Danny Liedtke wurde 2013 als liebevoller Chaot Kevin Bochow in der RTL II-Show Köln 50667 bekannt. In der Daily Soap spielt der 27-Jährige seitdem einen Party-Fan, der unter anderem mit heißen und ausgiebigen Stripeinlagen die Herzen der Ladys höher schlagen lassen will. Privat hat der Schauspieler aber keine Zeit, sich für eine Frau ins Zeug zu legen – sein Beruf hält ihn davon ab!

"Ja, natürlich bin ich Single. Ich arbeite viel, da denke ich nicht wirklich viel darüber nach!", verrät der Muskelprotz im Promiflash-Interview auf der GLOW in Dortmund. Schließlich ist seine Rolle ein echter Fulltime-Job. Fast täglich ist Danny als Kevin in der Seifenoper zu sehen – das verlangt ihm lange Arbeitstage vor der Kamera ab! Auch in Zukunft wird der Blondschopf nicht kürzertreten, denn er möchte seinem "Köln 50667"-Part treu bleiben!

Als Junggeselle ist der Hottie unter seinen Crew-Kollegen nicht alleine. Auch David Ortega (32), der den feurigen Spanier und Weiberhelden Diego Cortez verkörpert, geht solo durchs Leben. Aber der Beau hat die Hoffnung auf das große Liebesglück noch nicht aufgegeben, wie er Promiflash erzählte: "Ich glaube daran, dass die Frau, die für dich bestimmt ist, auch wirklich kommt!"

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Daily-Soap-Darsteller

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, "Köln 50667"-Star

Instagram / davidortegaarenas David Ortega, Schauspieler und Reality-Star

