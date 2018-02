Dieser Vorher-Nachher-Vergleich ist ziemlich beeindruckend! Seit 2013 ist Danny Liedtke eigentlich gar nicht mehr aus dem deutschen TV wegzudenken, schließlich gehört er zu den Urgesteinen der erfolgreichen Daily Köln 50667. Dort sorgte er als Kevin Bochow schon für allerlei witzige Momente – unter anderem als passionierter Stripper! Eingefleischten Fans dürfte eine Sache dabei nicht entgangen sein: Dannys Körper hat sich seit Beginn seiner Schauspielkarriere ziemlich verändert.

Alle anderen weiht der 27-Jährige jetzt auf Instagram ein – mit einer sehr vielsagenden Collage! "Zwischen diesen beiden Bildern liegen zwei Jahre, und wenn ich eine Sache in diesen zwei Jahren gelernt habe, ist es die, dass man niemals aufgeben sollte", schreibt Danny. Dass er die vergangenen 24 Monate wohl auch zu einem großen Teil mit schweißtreibenden Workouts verbrachte, ist dabei wirklich nicht zu übersehen.

Nicht der einzige "Köln 50667"-Star, dessen Body-Transformation sich wirklich sehen lassen kann. Vor einer Weile verriet schon Ex-Cast-Mitglied Timur Ülker (28), dass er in nur anderthalb Monaten stolze 16 Kilo abgenommen habe. Das hatte allerdings in erster Linie etwas mit seinem damals kurz bevorstehenden Nacktauftritt bei Adam sucht Eva zu tun. Danny verlor sein Gewicht im Vergleich viel langsamer und macht in seinem Post auch seinen Followern Mut, ihre Figurziele in Angriff zu nehmen: "Wenn man etwas wirklich will, kann man alles schaffen!"

