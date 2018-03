Cheryl Cole (34) und Liam Payne (24) haben aktuell mit fiesen Trennungsgerüchten zu kämpfen. Gemeinsame öffentliche Auftritte wie der bei den BRIT Awards in London vor wenigen Wochen werden immer seltener. Doch den ersten Geburtstag ihres Söhnchens Bear wollten die beiden eigentlich zusammen feiern, denn: Was könnte wichtiger sein als der B-Day des eigenen Kindes? Jetzt scheint der junge Vater allerdings anderweitige Verpflichtungen zu haben.

Er plant eine Reise nach Japan! Am vergangenen Donnerstag postete Liam auf seinem Instagram-Account ein Throwback-Pic mit seinen ehemaligen One Direction-Kollegen und schrieb dazu: "Nächste Woche um diese Zeit werde ich auf dem Weg nach Japan sein! Ich habe wunderbare Erinnerungen an Japan und kann es kaum erwarten, dorthin zurückzukehren." Vor einigen Jahren haben die Boys in Fernost ihren Film "This Is Us" promotet. Worum es bei seinem zukünftigen Besuch geht, verrät der Solokünstler nicht. Baby Bear wird am kommenden Donnerstag, den 22. März, ein Jahr alt – und dieses Datum könnte mit den Reiseplänen des Sängers zu kollidieren.

Aber vielleicht bricht er auch direkt nach den Feierlichkeiten auf. Schließlich nennt er keine genaue Abreisezeit. Für den Ehrentag ihres Sprössling haben Cheryl und Liam ohnehin nur eine kleine, intime Runde mit Freunden und Familie geplant. Sie wollen ihr Kind nicht allzu sehr verwöhnen und den Kleinen, trotz ihrer Bekanntheit, so normal wie möglich aufwachsen lassen. Ein Grund, warum es keine Geschenke von den Gästen geben soll.

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018

Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Liam Payne bei den BRITs 2018

Anzeige

Gustavo Caballero/ Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de