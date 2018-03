So denkt Stefanie Giesinger (21) über ihr Wundmal. Das Model leidet seit seiner Geburt an dem Kartagener-Syndrom – bei dieser Erbkrankheit sind die Organe im Körper verdreht. Die Beauty steht im Dauerkampf mit ihrem Leiden und musste sich vor einer Woche sogar erneut unters Messer begeben. Von dem Eingriff zeugte eine große längliche Narbe am Bauch der Ex-GNTM-Gewinnerin – zu der sie sich nun öffentlich äußert.

Stefanie versteckt die Folgen ihrer unheilbaren Krankheit nicht, sondern geht ganz offen damit um: Auf Instagram postete sie jetzt eine Nahaufnahme von ihrer Eingriffsnarbe. "Sieben Tage nach der Operation. Ja, nicht hübsch. Aber das Leben ist mehr wert als Schönheit", kommentiert die Powerfrau, die als Model arbeitet, nachdenklich das Pic. Mit Genesungswünschen und Komplimenten zu ihrem Kampfesgeist reagierten viele ihrer Follower auf das Bild.

Auf ihrem Genesungsweg wird die 21-Jährige von ihrer Familie und ihren Freunden unterstützt – vor allem ihr Schatz Marcus Butler (26) und Steffis bester Kumpel Jannik stehen ihr die ganze Zeit zur Seite. Sie hielten nach der Operation auch an ihrem Krankenhausbett Wache und betreuten die Frischoperierte liebevoll.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesingers OP-Narbe

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Jannik Stutzenberger, Stefanie Giesinger und Marcus Butler

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler, Stefanie Giesinger und Kumpel Jannik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de