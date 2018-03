Ihre Fans feiern! Knapp ein Jahr nach dem Vampire Diaries-Finale und fast drei Jahre nach ihrer Entscheidung, ihre Elena Gilbert-Karriere zu beenden, gibt es diese erfreuliche Nachricht: Nina Dobrev (29) kehrt zurück ins Fernsehen. Nach Ausflügen ins Kino mit "xXx" und "Flatliners" freut sich die Schauspielerin jetzt auf ihr Serien-Comeback. Und das wird definitiv anders als ihr langjähriges Vampirabenteuer: Nina bekommt eine Hauptrolle in einer Comedyshow.

Wie Deadline berichtet, hat Nina beim TV-Sender CBS für die geplante Serie "Fam" unterschrieben. Zunächst wird eine Pilotfolge gedreht, die Hoffnung ist natürlich, dass diese so gut ankommt, dass im Anschluss eine komplette erste Staffel angefordert wird. In dem Fernsehprojekt geht es um eine schlaue und schlagfertige Frau namens Clem, gespielt von Nina, die zusammen mit ihrem Verlobten Jay (Tone Bell, 34), das vermeintlich perfekte Leben lebt. Dieses Kartenhaus droht aber, zusammenzubrechen, als Clems jüngere Halbschwester Shannon (Odessa Adlon, 18) auftaucht und bei ihr wohnen möchte. Denn Clem hat alle in ihrem Umfeld angelogen und behauptet, ihr Vater sei tot. In Wahrheit lebt er aber und Clem hat vor zehn Jahren jeden Kontakt zu ihm abgebrochen, weil er kein guter Dad war und nur Chaos anrichtet.

Stolz postete Nina den Artikel, der ihren neuen Gig beschreibt, bei Instagram, und löste Begeisterungsstürme bei ihren Followern aus. "Ich kann es kaum erwarten", Ich bin so stolz auf dich" und "Herzlichen Glückwunsch, Nina, du wirst es ganz bestimmt richtig toll machen", sind nur einige der Kommentare, über die die 29-Jährige sich freuen darf. Für Nina ist das erneute Fernsehengagement sicher wie eine kleine Heimkehr. Die Beauty wurde zwar mit "Vampire Diaries" weltberühmt, war jedoch zuvor auch schon in den kanadischen TV-Produktionen "Degrassi: Minis" und "Degrassi: The Next Generation" zu sehen.

Landmark Media Press and Picture "Vampire Diaries", TV-Serie

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for People Tone Bell, Schauspieler

Nicholas Hunt/Getty Images Nina Dobrev bei der 2017 Whitney Art Party

