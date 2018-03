Das ist seine Welt! Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) ist ein echter Fernsehfan. Als ehemaliger Teilnehmer einer Reality-TV-Show sieht er sich ähnliche Formate auch privat gern an. Von DSDS bis The Voice of Germany – er schaut alles, was einen gewissen Unterhaltungsfaktor verspricht. Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel verfolgt der Hottie momentan ebenfalls gespannt: Die Gewinnerin der 13. Staffel steht für ihn sogar schon fest!

Beim Promiflash-Interview im me and all-Hotel in Düsseldorf outete sich Sebi nun als echter Castingshow-Fan. Selbst seine GNTM-Favoritin habe er in diesem Jahr bereits gefunden: "Ich finde die Gerda super" – und das aus einem einfachen Grund: "Sie ist nicht so das typische Laufstegmodel." Seine Wahl könnte allerdings auch damit zu tun haben, dass der Fitness-Fan eher auf weibliche Rundungen als auf Magermodels steht. Immerhin würde Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis damit ganz eindeutig in sein Beuteschema passen!

Doch obwohl der 32-Jährige ein bekennender Fan des Formats ist, kann er mit Model-Mama Heidi Klum (44) nicht viel anfangen. "Die ist einfach nicht mein Typ. Wenn sie den Mund aufmacht, dann wird es schwierig", erklärte der ehemalige Rosenboy. Er bewundere sie zwar sehr für ihre Leistung und ihr Aussehen, aber sie sei weder sein Typ Frau, noch sein Typ Mensch.

Instagram / gerda.jlewis Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, GNTM-Kandidatin

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum bei einem "Lorraine Schwartz"-Event

