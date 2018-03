Wie erfrischend ehrlich! Realitystar Daniela Katzenberger (31) zeigt via Facebook-Video, wie ein ganz normaler Morgen bei ihr abläuft – verstrubbelte Haare in Ordnung bringen, neue Hose im Schlüpfer auswählen und die Reste der Schminke vom Vortag aus dem Gesicht wischen inklusive. Die Power-Blondine hat keine Angst, sich zu zeigen, wie sie ist, und genau das lieben ihre Fans so an ihr!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de